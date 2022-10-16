الجواد " جوهر سعفان" يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

المصدر: وام

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واصل الجواد "جوهر سعفان" العائد لإسطبلات سعفان، تألقه ونجح في الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للعام الثالث على التوالي في سباق المحطة 12 التي أقيمت أمس في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، ضمن سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين للكأس الغالية.

وتحظى سلسلة السباقات بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعما لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم.

وتمكن البطل "جوهر سعفان "بإشراف المدرب ميشيل كوكيدس وقيادة الفارس كريم محمد حسن من حصد لقب الشوط الخامس (الرئيسي) للعام الثالث على التوالي في مهرجان الكأس الغالية، حيث قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 1:58:00 دقيقة، وبفارق رأس قصيرة عن صاحب المركز الثاني "بريق الأمل"، فيما جاء ثالثا الجواد " تحيا مصر ".

وشهد مهرجان الكأس الغالية مشاركة 57 خيلا في 7 أشواط، ووصلت قيمة جوائز السباقات إلى 590 ألف جنيه مصري وهي الأكبر بتاريخ سباقات الخيل بمصر منذ انشاء الهيئة العليا لسباق الخيل في عام 1890، كما أقيم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية برئاسة سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وأسفرت نتائج المهرجان عن فوز كل من : "أمير سعفان" بلقب الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية المولودة في مصر، لمسافة 1400 متر، و"ميسون الأصيل" بلقب الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر لمسافة 1400 متر، و"كنعان اخناتون" بالشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة لمسافة 1400 متر، و"سفير مهرلايف" بلقب الشوط الرابع على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر لمسافة 1400 متر، كما شهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر فوز "اميره سعفان " بلقبه الذي أقيم على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة، وأخيرا حصد "مناضل سعفان" لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق وسباقين.

شهد المهرجان وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

و قال سعادة فيصل الرحماني: إن نجاحات المهرجان وتلاحم الاخوة في مصر للاحتفاء بالمسيرة التاريخية للكأس الغالية ليس بغريب ولا جديد عليهم بحكم الروابط المشتركة، ودولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكانة الخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها، وإعلاء شأنها باعتبارها ركناً أصيلاً من تراثنا العريق، واستكمال رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والذي سارت على نهجة قيادتنا الرشيدة بما ساهم في أعلاء شأن الخيل العربي ودعم ملاك ومربي الخيل في كافة المضامير العالمية، ونتوجه بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، تقديرا لدوره الريادي في تحقيق النهضة التاريخية والنقلة النوعية بمسيرة الخيل العربي وسباقاته العالمية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها محطة مصر، مهنئا الفائزين في الاشواط السبعة التي عكست العلاقات والروابط الاستراتيجية والمسيرة المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، وأشاد بالجهود المصرية الكبيرة التي بذلت من أجل تحقيق النجاح للحدث الاستثنائي وتعزيز مساعي الدعم لسباقات الخيل المصرية.

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