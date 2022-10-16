تتويج «جودلفين» ببطولة الملاك في بريطانيا للمرة 15

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج فريق جودلفين بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، للمرة 15 في تاريخ البطولة، وذلك في أمسية «يوم الأبطال»، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق، في ختام الموسم البريطاني للخيول، أمس، فيما نال فارس الفريق، وليام بويك، لقب بطولة الفرسان للمرة الأولى.

وتصدر مدرب الفريق شارلي آبلبي بطولة المدربين في انتظار التتويج الرسمي ديسمبر المقبل.

وتقدم هيو آندرسون مدير عام جودلفين في دبي والمملكة المتحدة، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على دعم سموه المستمر للإسطبل الأزرق الملكي.

وقال: «يشعر جودلفين بفخر كبير، بالحصول على لقب بطولة الملاك في (آسكوت)، في مثل هذا اليوم المميز، كان موسماً آخر مفعماً بالإثارة، شهد تحقيق انتصارات متعددة على المستوى الأعلى».

مفاجأة

ومن جانب آخر، فجر «باي بريج» مفاجأة من العيار الثقيل، باقتناصه لقب الشوط الخامس الرئيس «شامبيون ستيكس»، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، موقفاً بذلك سلسلة انتصارات المرشح الأول البطل «بعيد» لـ «شادويل»، الذي خاض سباقه الأخير.

وظفر «تروشان» بلقب الشوط الأول «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينغ، فيما اقتنص «كينروس» لقب الشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت.

نتائج

كما حققت «إميلي أبجون» لقب الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فليز آند ميرز ستيكس»، والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، بينما خطف «بايسايد بوي» لقب الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما حقق «شيلير» لقب الشوط السادس الختامي «بالمورال هانديكاب»، لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جايسون واتسون وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

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