بدعم من منصور بن زايد.. قرية الإمارات العالمية للقدرة تحصد 3 جوائز عالمية مرموقة

المصدر: وام

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فازت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بثلاث من جوائز ستيفي الدولية للأعمال، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر المنافسة بثلاثة ملفات ضمن فئات الجائزة المختلفة.

وحصدت القرية هذه الجوائز العالمية المرموقة عبر المنافسة بثلاثة ملفات فئات الجائزة المختلفة، حيث جاء الفوز بالجائزة الذهبية عن فئة التطبيقات الذكية “تطبيق الهاتفي للقرية”، والجائزة الفضية عن فئة الإنجازات التقنية “نظام التوقيت في القرية”، والجائزة البرونزية عن فئة إدارة الفعاليات

“ تنظيم سباقات القدرة والفعاليات بالقرية”، ويقام حفل تسليم الجوائز في العاصمة البريطانية لندن.

ويعد الفوز بهذه الجوائز الرفيعة إضافة مميزة لمسيرة وإنجازات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وهي تسير من نجاح إلى نجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز، والذي يتواصل بدعم ورعاية واهتمام ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، الذي أوصل القرية إلى العالمية في المجالات كافة.

وتقدم مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة هذا الإنجاز المميز، والذي حققته القرية في هذا المحفل العالمي الكبير، ولتكون ضمن المتوجين بثلاث جوائز فاخرة، كل واحد منها تؤكد على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها القرية، وهي تقدم أفضل الخدمات في استضافتها وتنظيمها لسباقات القدرة، وبجودة عالية، ووفق المعايير العالمية.

وقال " بعد تتويج قرية الإمارات العالمية للقدرة، بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية، ضمن الفائزين والفائزات في النسخة السادسة لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، واصلت القرية تميزها لتحصد ثلاث من جوائز ستيفي الدولية للأعمال، وكل هذا يأتي برؤية وتوجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتطوير أدوات تنظيم السباقات، وتوظيف الجانب التقني، وإدخال آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا لمواكبة كل ما هو جديد.



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