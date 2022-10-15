«مربط دبي» يتألق في انطلاق مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً قوياً وفرض هيمنته في افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي للخيول العربية «السلالة المصرية» في نسخته السادسة عشرة والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بفوزه في المراكز الأولى في منافسات الأشواط الثلاثة والتي شملت المهرات بعمر من سنة ولغاية ثلاث سنوت بفوز «دي عناية» بالمركز الأول و«دي بيبي» بالمركز الثالث بالقسم الأول وتصدرت «دي عبير» القسم الثاني، وفي منافسات الأفراس بعمر أكبر من 4 سنوات تصدرت القسم الأول الفرس «دي أميرة» والمركز الثاني للفرس «دي كحايل»، وتصدرت القسم الثاني الفرس «دي أمينة»، كما تصدر المهر «دي فيصل» شوط الأمهار بعمر من 1 إلى 3 سنوات.

جاء ذلك في افتتاح المهرجان الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، سيف زون، الراعي الرسمي للمهرجان وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبمشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة.

حضور

وشهد اليوم الافتتاحي الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عيسى بوهارون ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول والعديد من ملاك ومربي الخيول.

الشوط الأول

تصدرت المهرة «دي عناية» لمربط دبي للخيول العربية الشوط الأول بقسمه الأول والمخصص للمهرات بعمر من سنة الى 3 سنوات 91 نقطة، والثاني «الاكزام» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 90,83، والثالثة المهرة «دي بيبي» لمربط دبي 90,17.

وفي القسم الثاني للشوط الأول حصدت المركز الأول المهرة «دي عبير» لمربط دبي 91,83 والثاني «بسمة العز» لمربط العز للخيول 91,33 والثالث «محروسة العز» لمربط العز 90,50. وحصدت أفراس دبي المركز الأول والثاني بالشوط الثاني المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات واكبر من خلال الفرس «دي أميرة» بصدارة القسم الأول 93,33 والثاني «دي كحايل» لمربط دبي 92,83 والثالث للفرس «جنين الشراع» لاسطبلات الشراع 91,33.

دي أمينة

وفي القسم الثاني لنفس الشوط فازت بالمركز الأول الفرس «دي امينة» لمربط دبي للخيول 93,50 والمركز الثاني «اس جي روضة» لمالكها محمد هيثم الكندي 92,50 والثالثة «مسرة» لمالكها بخيت سعيد الكتبي 92,17.

وفي الشوط الثالث المخصص للمهور بعمر من سنة إلى ثلاث سنوات وبقسمه الأول حصد المركز الأول «دي فيصل» لمربط دبي 99,50 والثاني «دبا» لسمو الشيخة الدكتورة نور بنت سلطان بن محمد القاسمي 90,67 والثالث «فلاح السالم» لمالكه سالم راشد الزعابي 88,67. وفي القسم الثاني لنفس الشوط فاز بالمركز الأول «فخر الشموخ» لمالكه خالد محمد الشميلي 92,00 والثاني «شاهد الزبير» لمالكه راشد خلف العتيبة 90,33، والثالث «اس يو ناصي» لمالكه احمد محمد الحبسي 89,83.

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