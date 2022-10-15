كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية تصل تاربس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصل كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل» إلى مضمار تاربس العشبي في فرنسا اليوم، فيما يعود سباق كأس الوثبة ستاليونز، إلى مضمار دو انتيلا الرملي بمقاطعة غاليشيا في مملكة إسبانيا، وتقام السباقات برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان في نسخته الرابعة عشرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

ويجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك البالغ طوله 1500 متر مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، 8 خيول، يتصدرها الجواد «غازي الزمان» للنجيفي ريسنج، بقيادة الفارس لي ليبو، و«ايلي دي بون» لسيرجيو رافائيلو، بقيادة الفارسة فيرجيني مونتايرو، وكلاهما بإشراف دايمين فاتريجانت، وينافس على اللقب كل من «هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة اوجو اماديو، والمهرة «تمايا الأشاي» لمزرعة الأشاي، بإشراف سي شينو، وقيادة هوجو موسان.

كأس الوثبة ستاليونز

ويقام كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، ويجتذب 10 من الخيول «ذكور وإناث» وهو رقم قياسي بمضمار دو انتيلا، ومن أبرز الخيول المشاركة أبرزها «ليندا فيزانو» لكرانكسا سبورت بإشراف دي كاسترو، وقيادة أي فريتز، وسبق لها الحلول في المركز الثاني في سباق كأس الوثبة في العام الماضي، والمهرة «ارانشا فاي» لساسيان كوتو، بإشراف وقيادة إي مون، والتي سبق لها أن حلت في المركز الثالث في نفس السباق.

وينافس على اللقب أيضاً «أي ار الاكسير لسي ريفاس، بإشراف دي ريفاس وقيادة جي ليما، و«مار بيلس» لسي ايكساستر، بإشراف دي بريتو وقيادة نفس المدرب، و«بالومينا دو لينس» لشان دا ماتانزا، بإشراف بي كوينتاس، وقيادة ار بيريز.

دعم

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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