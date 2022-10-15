«بعيد».. موعد مع التاريخ قبل الوداع

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يسدل الستار اليوم على موسم السباقات الإنجليزية عبر أمسية «يوم الأبطال» الذي سيقام على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا بمشاركة أبرز الخيول الإماراتية والعالمية.

وسيكون الشوط الخامس الرئيسي «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» محط أنظار محبي السباقات حول العالم نظراً لمشاركة أقوى الخيول في هذا الشوط يتقدمهم البطل غير المهزوم «بعيد» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، إذ سيسعى البطل الذي سيخوض سباقه الأخير قبل الاعتزال إلى تحقيق الانتصار الـ11 في مسيرته.

كما سيمثل الإمارات في هذا الشوط أيضاً البطل العائد للسباقات «أديار» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان، «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

جهوزية عالية

وقال المدرب شارلي آبلبي: «أديار» في جهوزية عالية، اتجهنا إلى مضمار «دونكاستر»، وكنا نعلم أنه لن يكون مثل المجموعة التي سيواجهها اليوم، ولكنه اجتاز تلك المشاركة بأسهل أسلوب ممكن، والأهم من ذلك حصلنا على ما كنا نبغي في «أديار»، حيث استعاد كامل ثقته ولم يبذل مجهودا كبيرا في السباق، وحينما تعود للمشاركة بعد غيبة طويلة كما حدث معه، لا تحبذ تقديم مجهود شاق في أول مشاركة، ومن ثم يمكن أن يحدث عقب ذلك تطور هائل في المستوى.

وأضاف: خاض تمريناً في الإسطبل استلزم مجهوداً أكبر مما قدمه في سباق «دونكاستر»، وبالتالي نظرياً نتجه إلى منافسة في نهاية هذا الأسبوع تعد الأولى في العام ضد منافسين حقيقيين، كلنا ندرك أن «بعيد» سيشكل تحدياً هائلاً ومهمة عسيرة بالنسبة له، ولكن جوادنا لم يكن في مستوى يبعث على درجة أعلى من الارتياح من قبل، لقد رأينا ما يمكن لـ«أديار» أن يفعله كونه فائزاً في الديربي الإنجليزي كينج جورج العام الماضي ويبدو في لياقة ممتازة.

واختتم قائلاً: نشعر بإثارة، والمواجهة بين جوادين رائعين أمر جيد للسباقات، على الرغم من أنهما ليسا الوحيدين في السباق وبإمكانك التثبت من قوة المنافسين الآخرين، إنه سباق رفيع بشكل عام.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية عبر الشوط الأول «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» الذي سيشهد مشاركة 8 خيول أبرزها «ترولرمان» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

ويشارك في الشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» 18 خيلاً أبرزها «كريتيف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نافال كراون» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فليز آند ميرز ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» مشاركة 14 مهرة أبرزها «اتيرنال بيرل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إشادة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

ويشارك في الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» 9 خيول أبرزها «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «ذا ريفلينانت» لإسطبل «الأصايل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي «بالمورال هانديكاب» لمسافة 1600 متر مشاركة 20 خيلاً أبرزها «منتظم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «سويت بليفر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس آدم فراجير وإشراف المدرب وليام هاجس، «سيمبوليز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كالوم هاتشينسون وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «آسترو كينج» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

التحدي الأسترالي

يخوض فريق جودلفين في أستراليا عدداً من السباقات القوية، إذ يطمح «إنغراشيتنغ» للتألق في سباق «ذا إفريست» لمسافة 1600 متر، على مضمار «راندويك» بقيادة الفارس جلين سكوفيلد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، فيما يشارك «كاسكيديان» في شوط «كريفن بليت» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيمس مكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، بينما يخوض «كمنتاري» غمار شوط «سيدني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس ناش رولر وإشراف المدرب جيمس مكدونالد. وعلى مضمار «كولفيلد»، يأمل «أليغرون» في تحقيق لقب سباق «كولفيلد كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس إيثان براون وإشراف المدرب جيمس مكدونالد.

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