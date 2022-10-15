مهرات مربط دبي تتألق في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: (الشارقة – فائز بجبوج)

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تألقت مهرات مربط دبي للخيول العربية في افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي للخيول العربية (السلالة المصرية) بفوزها بالمركز الأول لبطولة المهرات بعمر من سنة إلى 3 سنوات عن طريق«دي عناية»، محققة 91 نقطة فيما حلت المهرة (الأكزام) لصاحب السمو حاكم الشارقة، بالمركز الثاني، وجاءت «دي بيبي» لمربط دبي ثالثة، وفازت بالمركز الأول بالقسم الثاني من الشوط نفسه «دي عبير» من مربط دبي، وتأهلت الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في الأشواط الرئيسية.

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