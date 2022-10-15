كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في مصر اليوم

المصدر: القاهرة - وام

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يحتضن ميدان سباق نادي الجزيرة في القاهرة اليوم المحطة الـ12 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29، وتقام سلسلة السباقات بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل وتعزيز خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية، انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ويشهد المهرجان مشاركة 57 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية تتنافس على ألقاب 7 أشواط بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، بما يدعم ترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات وأهدافها الثرية الداعمة لملاك ومربي الخيل بكافة دول العالم، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر.

ويقام الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية ، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 8 خيول، والثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول، والثالث على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة، لمسافة 1400 متر، مشاركة 7 خيول، والرابع على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر لمسافة 1400 متر، بمشاركة 8 خيول، ويقام الشوط الخامس على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول، والسادس لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة ويسدل الستار بالشوط السابع لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق وسباقين، وسط منافسة 10 خيول.

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: تحظى محطة مصر بمكانة مميزة في أجندتنا ونحن فخورون بالتواجد في مصر، إيماناً برسالة الكأس الغالية ،وتمثل المحطة المصرية ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: تؤكد المشاركة الواسعة والأصداء الاحتفالية بمحطة مصر، مكانة وقيمة الكأس الغالية.

وأضاف: دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة واهتمامه الكبير يعززان نجاحات جميع المحطات التي تطوف أوروبا وأمريكا والوطن العربي، وصولاً لمصر والسعودية.

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الرحماني: دعم منصور بن زايد يقود الكأس الغالية لتحقيـق أهدافها

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