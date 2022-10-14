مهرات دبي تتألق في افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: (الشارقة – فائز بجبوج)

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تألقت مهرات مربط دبي للخيول العربية في افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي للخيول العربية (السلالة المصرية) بفوزها بالمركز الأول ببطولة المهرات بعمر من سنة إلى 3 سنوات من خلال المهرة «دي عناية»، محققة 91 نقطة «فيما حلت المهرة (الأكزام) لصاحب السمو حاكم الشارقة، بالمركز الثاني برصيد 90,83 نقطة، وجاءت «دي بيبي» لمربط دبي ثالثة برصيد، 90,17 نقطة، وفازت بالمركز الأول بالقسم الثاني من الشوط نفسه المهرة «دي عبير» من مربط دبي للخيول العربية.

وتأهلت المهرات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في الأشواط الرئيسية التي ستقام في ختام المهرجان بنسخته السادسة عشرة والذي يقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعيسى بوهارون ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

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