مهرجان الشارقة للجواد العربي‬- السلالة المصرية اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم ،«مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي»- السلالة المصرية، بنسخته السادسة عشر، ويقام المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي – سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، كما هو لجميع مهرجانات الشارقة.

الانطلاقة والختام والتسهيلات

وتنطلق عروض المهرجان اليوم، ويختتم يوم غدٍ، ويقام بعد غدٍ مزاد الشارقة للخيول العربية، بمشاركة 79 جواداً في المزاد.

4 أشواط

تنطلق عروض المهرجان في الثالثة عصر اليوم، على أرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول، وهو مقسم إلى فئتين (أ، ب)، لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 13 مهرة، يليه الشوط الثاني، وهو شوط لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر، مقسم إلى فئتين (أ، ب)، وبمشاركة 19 من الأفراس، يليه الشوط الثالث، هو شوط فئة المهور من عمر سنة لثلاث سنوات، مقسم إلى فئتين (أ - ب)، وبمشاركة 14 مهراً، يليه الشوط ‬الرابع، وهو شوط الفحول بعمر أربع سنوات فأكبر، مقسم إلى فئتين (أ - ب)، وجميع الأشواط الأربعة برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي – سيف زون – وبمشاركة 11 جواداً من الفحول.

ويشهد اليوم الثاني الختامي للمهرجان، أشواط البطولات الأربع، وهي بطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور، وبطولة الفحول، وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في البطولات الرئيسة، المهرات والمهور والأفراس والفحول، لإحراز لقب البطل الذهبي، والبطل الفضي، والبطل البرونزي.‬

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز