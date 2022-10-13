تتويج ملك بريطانيا يربك حسابات الـ«2000 جينيز»

المصدر: (متابعة: خالد المهيري)

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أربك إعلان قصر باكنغهام أمس أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من مايو من العام المقبل في كاتدرائية وستمنستر في لندن، حسابات الهيئة البريطانية لسباق الخيل، خصوصاً أن الحدث الكبير سيتزامن مع أول السباقات الكلاسيكية للموسم الـ«2000 جينيز الإنجليزي».

وقالت صحيفة «ريسنج بوست» البريطانية المتخصصة في سباقات الخيل، إن حفل التتويج أيضاً سيتزامن مع عدد من السباقات التي ستقام على مضامير «دونكاستر»، و«جودوود»، و«تيرسك»، و«هيكسهام»، و«أوتوكستر».

وأضافت الصحيفة إن الهيئة البريطانية لسباق الخيل في صدد دراسة تغيير مواعيد السباقات.

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