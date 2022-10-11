«ملذات» لـ «شادويل» تتألق في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت «ملذات» لـ «شادويل»، تألقها في السباقات الأمريكية، إذ حققت لقب «جودمونت سبينتسر ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، المخصص للمهرات والأفراس، والذي أقيم على مضمار «كينلاند»، بقيادة الفارس جون آر فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، مسجلة زمناً قدره 1.51.05 دقيقة، وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «آرمي وايف»، بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ميكر، وحلت في المركز الثالث «بلايد هارد»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب فيليب باور.

من جانب آخر، أعلن فريق جودلفين عن اختيار الجواد «إنغراشيتنغ»، للمشاركة في سباق «ذا إفريست»، على مضمار «راندويك» بأستراليا يوم السبت المقبل.

وأجرى مدير عام جودلفين أستراليا، فين كوكس، والمدرب جيمس كمنغز، محادثات مع ممثلين عن الإسطبل ومزرعة دارلي، وقرروا ترك «بوليلي» الفائز بسباق «سكيلاتشي ستيكس» في ملبورن، بحثاً عن فوز آخر بالفئة الأولى في «مانيكاتو ستيكس»، في «موني فالي» الأسبوع المقبل، والاعتماد على «كمنتاري» في سباق «سيدني ستيكس». وقال فين كوكس: «انغراشيتنغ» حقق الفوز هذا العام على مضمار «كولفيلد»، وحل ثانياً خلف «بوليلي»، في سباق «سكيلاتشي ستيكس»، السبت الماضي، وجميع المؤشرات تشير إلى تطور مستواه، وأعتقد أنه سيفاجئ الجميع خلال السباق.

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