منافسات مثيرة في ختام البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية"المرابط الخاصة"

المصدر: وام

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حفل ختام فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية "المرابط الخاصة" 2022 التي أقيمت على مدى 4 أيام بالصالة الكبرى لأكاديمية بو ذيب، بمنافسات مثيرة، ومكاسب كبيرة نظراً لتقارب مستويات الخيل المشاركة، وتقاسمت المرابط ألقاب البطولات الستة وبلغت نسبة الفوز للملاك 54% من جملة 206 مشاركين في المنافسات.

نظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

واستهلت "ع ج فهيدة" لعبد الله راشد بن خصيف النعيمي، المنافسات بالفوز بذهبية المهرات، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي للمهرة "ريانة الباهية" لعدنان عبد الله الشحي، فيما حصلت "ايه دي بدور" لحمد عدنان الشحي، على اللقب البرونزي.

وانتزع "داني الزبير" لجميلة محمد الرشيد، المركز الأول واللقب الذهبي لفئة الأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "فلاح الهواجر" لمربط الهواجر، بينما ذهب المركز الثالث واللقب البرونزي للمهر "كحيل ميدان" لمربط الميدان.

وتوشحت الفرس "أوروبيسا" لمربط بتران، بذهبية الأفراس، تاركة المركز الثاني والوصافة الفضية للفرس "كيه ليالي" لخالد خليفة ضحى الكعبي، بينما حلت في المركز الثالث ونالت اللقب البرونزي لهذه الفئة الفرس "هلهولة الهواجر" لعليان الهاجري.

وحصدت "الجنية بي اتش أم" لمربط بن هميلة، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني "عنود الهواجر" لمربط الهواجر، وحصلت "أم او مضاوي" لخلف أحمد خلف العتيبة، على المركز الثالث واللقب البرونزي، كما نالت "أم او مضاوي" أيضا جائزة الشيخ زايد بن سلطان التي تمنح للخيل صاحب أعلى معدل في البطولة على أن يكون من إنتاج المالك نفسه.

وأهدى "آر ايه كيه سمو" مربط رأس الخيمة، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني وحصل على اللقب الفضي "جلمود الفراس" لمربط الفراس، وجاء في المركز الثالث ونال اللقب البرونزي "اتش ايه الشامخ" لحمد محمد راشد الحبسي.

واختتمت أشواط البطولات بمنافسات الفحول والتي نال لقبها الذهبي "ستار فريد" لمربط الجواهر، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي الفحل "دي لشاط" لمربط الريماس، فيما حل ثالثا ونال اللقب البرونزي "ال في ايه ماكسيموس" لعمران محمد الخوري.

و أكد سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية أن اقامة البطولة الوطنية وبطولة المرابط الخاصة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، من منطلق توفير أفضل بيئة تنافسية وأفضل الخدمات للملاك والمربين في الدولة، ودعم المرابط الخاصة لتشجيع أصحابها على مواصلة مسيرتهم الناجحة في الاعتناء بالخيول والاستعداد الجيد للبطولات المقبلة.

وقال الحربي إن بطولات ومنافسات المرابط الخاصة في نمو مستمر، حيث شاركت في نسخة هذا العام 437 خيلا تعود ل 206 ملاك ومرابط، وتساهم بطولات المرابط في تطوير الإنتاج المحلي حيث أصبحت تنافس بقوة في البطولات الدولية، سواء داخل الدولة أو خارجها، وآخر الإحصاءات تشير الى زيادة كبيرة في خيول المرابط الخاصة.

وأوضح ان جمعية الإمارات للخيول العربية من أهدافها الرئيسية توفير أفضل خدمة لملاك ومربي الخيل العربية للحفاظ على السلالات النادرة والمميزة عبر تطوير منظومة عروض الجمال وتضمينها خيارات مختلفة من المنافسات، والبطولات التي تلبي رغبات جميع الملاك وتستوعب الأعداد المتزايدة من الخيول مع الحفاظ على الجودة.

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