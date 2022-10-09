«فلاح الهواجر».. أعلى معدل في البطولة الوطنية للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت أشواط اليوم الثالث للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات «المرابط الخاصة»، التي تقام بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، منافسات قوية بين الخيول المشاركة، تمثلت في الدرجات العالية التي حصلت بمختلف الفئات، وتقام البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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وحقق المهر «فلاح الهواجر» لمربط الهواجر، أعلى معدل خلال فعاليات اليوم الثالث، بلغ 92.20 نقطة، عندما أحرز المركز الأول في شوط فئة الأمهار عمر سنتين القسم «ب»، تاركاً المركز الثاني للمهر «إف دي رافال» لمربط الفلاح، الذي حقق 90.10 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «فخر ياس» لبخيت سعيد نوبي الكتبي، وحصل على 90.10 نقطة.

وكان المهر «آر إيه كيه سمو» لمربط رأس الخيمة، قد استهل الفعاليات بالفوز بصدارة الشوط الأول المخصص للأمهار عمر سنة «أ»، مسجلاً 91.60 نقطة، وجاء في المركز الثاني «إم حمد» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، وحقق 91.50 نقطة، بينما حل في المركز الثالث «هيمان آر» لمربط ربدان، وحصل على 91.10 نقطة.

وتصدر «إتش إيه الشامخ» لمربط حمد محمد راشد الحبسي، القسم «ب» محققاً 91.90 نقطة، تلاه في المركز الثاني «إم خالد» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، وحقق 91.50 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «إم أو زين» لعتيبة حمد خلف العتيبة، وحصل على 91.30 نقطة.

أما صدارة القسم «ج» لفئة الأمهار عمر سنة، فقد كانت من نصيب «جلمود الفراس» لمربط الفراس، الذي حصد المركز الأول برصيد 91.20 نقطة، وحل في المركز الثاني «إيه دي جرناس» لفيصل عبد الله الشحي، وحصل على 90.80 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «إيه إل آر ماجيك» ليوسف محمد الرشيد، وسجل 90.60 نقطة.

شوط الأمهار

وأحرز«داني الزبير» لجميلة محمد الرشيد، المركز الأول في شوط الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، وحقق 92.10 نقطة، وتلاه في المركز الثاني «جراح الفراس» لمربط الفراس، وحصل على 91.30 نقطة، وجاء في المركز الثالث «جاد الزبير» لمربط غلفا، ونال 91.00 نقطة.

واختتم الفعاليات المهر «جيه زلزال» لمربط الريماس، عندما تصدر آخر الأشواط المخصص للأمهار عمر 3 سنوات، محققاً 91.70 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «جيه إس السلطان» لفيجنيش كوناتهاو، وحصل على 91.30 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «دي صفصوف» لمربط البزوم، وحقق 91.10 نقطة.

دعم

وعبّر أحمد الزعابي مالك مربط رأس الخيمة، عن شكره وتقديره لجمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمها واهتمامها بالمرابط الخاصة، وقال: البطولة حققت كل أهدافها، وأكدت على المستويات العالية التي تتمتع بها خيول المرابط الخاصة، بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ، وتشجيعهم المستمر للملاك والمربين، وقال إن مربط رأس الخيمة حقق المركز الأول خلال الشوط التأهيلي للأمهار، ونتوقع المزيد من النتائج الجيدة خلال البطولات الختامية، ونسعى للوجود الدائم في معظم البطولات المحلية والدولية، وسبق لنا أن حققنا انتصارات مهمة، أبرزها اللقب الذهبي في بطولة دبي الدولية، التي تعد إحدى أهم البطولات على مستوى العالم.

واختتم الزعابي منوهاً بأن مربط رأس الخيمة يطمح لمواصلة نجاحاته، بالتركيز على الإنتاج الخاص، الذي يسعى من خلاله لتقديم خيول جديدة سنوياً، وذات جودة عالية، تستطيع المنافسة بقوة في جميع البطولات.

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