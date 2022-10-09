خيول الإمارات انتصارات عابرة للقارات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات رباعية في ختام مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق ببريطانيا يوم أمس، إذ كانت البداية مع «فلاينغ أونرس» لجودلفين الذي ظفر بلقب الشوط الأول «جودلفين فلاينغ ستارت زتلاند ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء الانتصار الثاني عبر «سيلفر نوت» لجودلفين الذي حقق لقب الشوط الثاني «إماراتس أوتم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضاف «ديزرت أوردر» لجودلفين الانتصار الثالث باقتناصه لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بينما اختتم «ألف ليلة» لـ «شادويل» الانتصارات الإماراتية في الأمسية، باقتناصه لقب الشوط السابع «مسار دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

وفي باقي الأشواط، ظفر «شالدين» لـ «جودمونت» بلقب الشوط الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

انتصارات أسترالية

ومن جانب آخر، حققت خيول جودلفين ثلاثية على مضمار «كولفيلد» بأستراليا، إذ اقتنص «غولدن مايل» لقب شوط «كولفيلد غينيز» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، فيما حقق «أنامو» لقب شوط «مايت آند باور» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بينما ظفر «بوليلي» بلقب «سكيلاتشي ستيكس» لمسافة 1100 متر «الفئة الثانية»، وجميعها بقيادة الفارس جيمس مكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز.

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