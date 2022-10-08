ثلاثية لجودلفين في افتتاح «دبي أبطال المستقبل»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت خيول جودلفين ثلاثية في افتتاح مهرجان «دبي أبطال المستقبل» الذي أقيم يوم أمس على مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا، إذ كانت البداية مع «النفير» الذي ظفر بلقب الشوط الخامس لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء الانتصار الثاني عبر «دريم أوف لوف» التي حققت لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بينما اختتمت «كريتف فلير» انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي بتحقيقها لقب الشوط الثامن لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وستكون الأنظار متجهة في ثاني أيام المهرجان نحو الشوط الرابع الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 7 خيول أبرزها «نافال باور» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي فيلوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز