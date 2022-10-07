«دبي أبطال المستقبل» في «نيوماركت» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يشهد مضمار «نيو ماركت» العريق في بريطانيا، عصر اليوم، انطلاقة مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، بمشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم، والتي يتضمن يومها الأول 8 أشواط مثيرة.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع الرئيس، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيشهد مشاركة 8 مهرات، أبرزها «برايت دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، «نوفاكاي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كارل بورك، «الصيوب» لسعيد الطاير، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «فيراري كوين» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

الأول والثاني

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيشهد مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «كليربوينت» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، فيما تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، 11 مهرة، أبرزها «يونجيست» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب روجر فاريان.

الثالث والخامس

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 8 خيول، أبرزها «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، فيما يشارك في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، 14 خيلاً، أبرزها رباعي جودلفين «فيرست رولر»، بقيادة الفارس وليام بويك، «كوزميك ديزرت» بقيادة جيمي سبنسر، «النفير» بقيادة الفارس باتريك دوبس، «وايلد كروسيد» بقيادة الفارس آدم كيربي، وجميعها بإشراف المدرب شارلي آبلبي. كما سيشهد الشوط مشاركة «لا يعقل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

السادس والسابع

تشارك في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، 9 مهرات، أبرزها «دريم أوف لوف» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مبهجة» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما يشهد الشوط السابع لمسافة 1400 متر، مشاركة 9 مهرات، أبرزها «ويسبرج ووردز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «تملك» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «آيسترين شارم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «روودوي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «غريب» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

الثامن

يشهد الشوط الثامن لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» المخصصة للمهرات والأفراس، مشاركة كل من «كريتف فلير» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «شارة» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «مقدامة» لـ «شادويل» أيضاً، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب روجر فاريان، «سويت بليفر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة توم ماراكوند وإشراف وليام هاجس.

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