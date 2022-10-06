كأس الوثبة ستاليونز تعود لمضمار غلين البلجيكي

المصدر: بروكسل - البيان

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تعود فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصصة للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، إلى مضمار والومي مونز غلين البلجيكي اليوم، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته «5 آلاف يورو»، عدد كبير من الخيول قوامها «13» خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «نيل ادامز» لاوروس ايشباخر، وبإشراف فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كريست دينهنز، و«لاس كي» للمالك والمدرب سيد جيداري وبقيادة ستيفان برو.

منافسة

وينافس على اللقب كذلك «الأول» لماركو جيانجوري، ، و«هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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