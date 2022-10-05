الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة يثمن دعم منصور بن زايد

المصدر: وام

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تقدم الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة "افهار" بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدعم سموه الكبير للاتحاد الذي يمر حاليا بأزهى مراحل التطور لرفعة وإعلاء شأن الخيل العربي في المضامير العالمية كافة.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (افهار) التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

إشادة واسعة

شهدت الاجتماعات إشادة واسعة من قبل أعضاء وممثلي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان، واهتمامه الكبيرة ورؤيته السديدة التي تقود الجميع لتحقيق النهضة على صعيد الخدمات والمسابقات وكل ما يتعلق بالخيل العربي عالميا، لتشجيع الملاك والمربين والمرابط كافة على اقتناء وتربية الخيل العربي، دعما لخطط الحفاظ على المكانة المرموقة للموروث الأصيل وتعزيز تواجده في نخبة سباقات ومهرجانات الخيل العالمية، خصوصا في ظل القيادة الإماراتية للاتحاد الدولي على مدار دورتين انتخابيتين نجح خلالها سعادة فيصل الرحماني في تبوء منصب الرئاسة، وتأكيد مكانة ودور الكفاءات الوطنية عندما تقود منظمات دولية وتحقق معها الإنجازات الكبرى.

نقلة نوعية

كما شهدت الاجتماعات استعراض النقلة النوعية التي تشهدها سباقات الخيل العربية الأصيلة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد والاطلاع على الهوية الجديدة للاتحاد، والخطة الترويجية المستحدثة.

وناقشت الاجتماعات خطط استحداث لوائح جديدة وقوانين لدعم منظومة سباقات الخيل العربي وأشاد المشاركون بالعودة القوية للسباقات في قارة أمريكا الجنوبية ودول شمال أفريقيا فيما حظيت أجندة سباقات الخيل العربي في مضامير العالم بإعجاب الدول الأعضاء بعدما عكست الاحصائيات الأخيرة نموا كبيرا في عدد السباقات والإقبال الكبير على المشاركة من قبل جميع مرابط الخيل العربي.

وشهدت الاجتماعات حضورا لافتا من قبل وفود الدول الأعضاء إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام العالمية التي سلطت الضوء على التطورات الكبيرة لسباقات الخيل العربية حول العالم.

من جهته قال سعادة فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي ( افهار) : "نعرب عن امتناننا وتقديرنا لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة المتواصل للاتحاد الدولي ومسيرته التطويرية لمنظومة السباقات ورفع عددها في كل عام".

وأضاف: "شهدت اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي متابعة مراحل وخطط العمل التي تمت خلال الفترة الماضية، ومناقشة البرامج الجديدة للمرحلة المقبلة في مشوار الاتحاد بما يخدم الاتحادات والهيئات الوطنية والملاك والمربين للخيل العربي في العالم، ونشكر كافة ممثلي الدول الأعضاء ودورهم المميزة وتعاونهم الذي ساهم في توحيد الجهود لتنفيذ الخطط الهادفة للارتقاء بمنهجية وعمل الاتحاد بجميع مبادراته ومساعيه".

وأكد أنه من خلال الاستراتيجيات الهادفة للارتقاء والتطوير، والعمل الدؤوب و الشراكات المثمرة، يمر الاتحاد الدولي حاليا بحقبة حافلة بالإنجازات التاريخية ويعيش نقلة نوعية يشهد بها الأعضاء من كل دول العالم وذلك في السياسات والقوانين المحدثة، وقاعدة البيانات والسباقات، والمنصات الإعلامية الفاعلة والهوية الترويجية الجديدة".

وأضاف: "يعود الفضل لنجاحات منهجنا وعملنا لمكانة دولتنا وسمعتها العالمية المرموقة والدعم المباشر من القيادة الرشيدة، واهتمامها الكبير بمسيرة الخيل العربي للحفاظ على الموروث التاريخي الأصيلا امتداداً لرؤية ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".

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