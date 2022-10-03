راشد آل مكتوم يتألق في «الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، بالجواد «كازانوفا دو بيفيور دي اكس بي»، من مركز الإمارات للفروسية في دبي، الفوز بصدارة منافسة الجولة الواحدة، مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، على ميدان الصالة المغطاة بمركز نادي الشارقة للفروسية، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ضمن أولى منافسات النسخة الـ11 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتألفت من 14 منافسة لجميع فئات الفرسان، وأقيمت 10 منها على ميدان الصالة المغطاة.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وأحرزت الفارسة سارة حسين الأرموطي، جائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز (140) سم، بالجواد «هيكستيد» من نادي الشارقة للفروسية، من بين 8 من المشاركين، نجح منهم 3 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ.

وعلى حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، أقيمت منافسة المرحلتين الخاصة، وشارك فيها 24 فارساً، نجح منهم 13 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، ونال الفوز بجائزة المركز الأول، الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «سناب جاك»، من إسطبلات الجهوري، وأكمل الفارس الجهوري ثنائية مع الجواد «سناب جاك»، في أول منافسة بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة التمايز على حواجز (130) سم، في الموسم الجديد.

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