«الإمارات الوطنية» تدشن موسم بطولات جمال الخيل العربية اليوم

المصدر: أبوظبي- وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تدشن جمعية الإمارات للخيول العربية برنامج بطولاتها لهذا الموسم ظهر اليوم، ببطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، بمشاركة 132 من الخيول العربية تعود لنحو 60 مالكاً ومربطاً، وخصصت اللجنة المنظمة فعاليات اليوم الأول لفئات المهرات من عمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، على أن تعقبها منافسات الأفراس بجميع أعمارها، فيما تختتم فعاليات اليوم الأول بفئة الأمهار من عمر سنة وسنتين، فيما تقام البطولة الوطنية لجمعية الإمارات المخصصة للمرابط الخاصة يوم الخميس المقبل.

وتوجه الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سموه لكافة أنشطة وبرامج ومبادرات الخيل العربية، واهتمامه بأنشطة وبرامج المرابط الخاصة، معبراً عن أمنياته بأن يكون برنامج الموسم الجديد لبطولات جمال الخيل العربية حافلاً ومثيراً.

وأوضح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن جمعية الإمارات للخيول العربية وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أكملت جاهزيتها لإخراج جميع فعاليات الموسم الجديد بصورة مبهرة تلبي طموحات مربي وملاك الخيل العربية في الدولة، للحفاظ على هذا الإرث الذي يعد جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية، وقال: البطولة الوطنية للمرابط الخاصة ستقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف توفير أفضل بيئة تنافسية تدعم المرابط الخاصة، وتتيح الفرصة لهم بتأهيل خيولهم للبطولات المقبلة، فضلاً عن الجوائز القيمة التي ستوزع على الفائزين في الأشواط التأهيلية حتى المركز السابع.

وأشار الشيخ زايد بن حمد إلى أن برنامج الموسم الجديد يوفر لمربي وملاك الخيل العربية عروضاً متكاملة ومتنوعة، تلبي التطلعات، من منطلق حرص الجمعية على تطبيق أعلى المعايير العالمية في تنظيم البطولات، وتوفير الفرص المتكافئة لإخراج المنافسات أكثر عدالة وشفافية.

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