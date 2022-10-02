أونلاين - «ألبينيستا» تتوج بلقب «الآرك الفرنسي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «ألبينيستا» بلقب سباق «الآرك الفرنسي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم بمضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا، بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب السير مارك بريسكوت، مسجلة زمناً قدره 2.35.71 دقيقة وبفارق نصف طول عن «فاديني» لآغا خان بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب جان كلود روجيت.

وجاء في المركز الثالث «توركويتور تاسو» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارسيل فايس.

الخيول العربية

ومن جانب آخر، ظفرت «ليدي برنسيس» لخليفة بن شعيل الكواري بلقب «كأس العالم للخيول العربية الأصيلة» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب توماس فورسي، فيما جاء في المركز الثاني «إبراز» للشيخة ريم بنت محمد بن خليفة آل ثاني بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب فرانسوا روهوت.

وحل ثالثاً «دي جفار» لعبدالله بن فهد العطية بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب فرانسوا روهوت.

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