الحبتور: برنامج حافل لموسم البولو والفروسية الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية برنامج نشاطه لرياضة البولو للموسم الرياضي 2022 -2023، المقرر أن ينطلق منتصف أكتوبر المقبل، والمتضمن 17 بطولة، بينها الافتتاح والختام مروراً بسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقال محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية: إن اللجنة المنظمة ارتأت أن تضع برنامجاً حافلاً هذا الموسم بالتنسيق مع اللجنة الفنية للاتحاد في وقت مبكر حتى يتم التنسيق مع باقي برامج الأندية، مشيراً إلى أن نشاط بولو الحبتور هذا الموسم يتضمن العديد من الفعاليات الرسمية والاجتماعية والكرنفالية، ويتيح لجميع الفئات والتصنيفات المشاركة في النشاط بدءاً من ناقص 1 جول وحتى فوق 20 جولاً وللجنسين.

الفروسية للجميع

وأشار الحبتور إلى أن النشاط لا يتوقف عند عشاق البولو، بل يمتد كعادته إلى الفروسية سواء الترويض أو قفز الحواجز أو غيرها من المسابقات، منوهاً بأن تنوع المسابقات سوف يتيح للاعبين المواطنين والمقيمين من الهواة والمحترفين من جميع الأعمار على حد سواء الفرصة الكاملة للمشاركة دون أية صعوبات فنية، لأنها سوف توفر تكافؤ الفرص للجميع، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا النشاط إلى جانب باقي أنشطة أندية الدولة في دعم منظومة تطوير اللعبة وتحقيق استراتيجية وأهداف الاتحاد. يذكر أن برنامج هذا العام للبولو يتضمن 17 بطولة تبدأ من المستوى العادي ثم تتدرج إلى المستوى العالي الذي يصل التصنيف «الهانديكاب» فيه إلى فوق 20 جولاً.

تهنئة

كما وجّه محمد الحبتور التهنئة إلى أسرة البولو بالإمارات ببداية الموسم الجديد، مؤكداً أن الجميع عاقد العزم على أن يقدم أفضل ما لديه من جهد وخيول حتى يخرج الموسم أفضل من سابقه. وأوضح الحبتور أن الموسم الجديد 2022/ 2023 سينطلق بمباراة افتتاحية في 15 أكتوبر الجاري، بعدها كأس السيدات الخيري في 29، أما كأس الهالوين فسوف يبدأ في 30 أكتوبر ويستمر أسبوعاً، وفي 12 نوفمبر يقام كأس تحدي الحبتور، ثم تنطلق في اليوم التالي أولى منافسات دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى 19 نوفمبر.

وفي 24 نوفمبر تبدأ بطولة اليوم الوطني، التي تستمر حتى 3 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51، وفي 8 ديسمبر بداية منافسات بطولة كأس السير ونستون تشرشل السنوية، التي تستمر حتى 19 ديسمبر، وبعدها بيومين وحتى 24 ديسمبر سوف تقام بطولة تنشيطية.

وسيكون عشاق اللعبة في الإمارات ومنطقة الخليج على موعد مع أكبر حدثين للبولو والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط والمنطقة، وهما كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية، حيث تقام الفضية خلال الفترة من 21 يناير وتستمر حتى 4 فبراير، أما الذهبية فسوف تنطلق في 11 فبراير وتستمر حتى 4 مارس، وتسبقها مباشرة بطولة الأساتذة «الماسترز».

ويقام كأس تحدي دبي في 11 ويستمر أسبوعاً، ويعقبه في 25 مارس وحتى الأول من أبريل منافسات دوري نادي ومنتجع الحبتور، ثم ينطلق كأس دبي في 3 أبريل وحتى 8 منه، ثم منافسات دوري نادي ومنتجع الحبتور، ويختتم موسم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمباراة كرنفالية في 25 أبريل 2023.

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