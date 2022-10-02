خيول الإمارات تتألق في بريطانيا وفرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول الإمارات تألقها أوروبياً، إذ اقتنصت «فونتين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب سباق «صن شاريوت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» ببريطانيا، يوم أمس، بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان. كما حققت «سوفت ويسبر» لجودلفين لقب « أزورو ستيكس» لمسافة 1400 متر « قوائم» الذي أقيم على مضمار «آسكوت » بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور .

بري دولار

وفي فرنسا، ظفر «أنماط» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، بلقب شوط «بري دولار» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» ، في افتتاح مهرجان «الآرك الفرنسي».

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