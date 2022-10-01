فرسان الإمارات.. رحلة الدفاع عن لقب مونديال الخيول الصغيرة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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يبدأ فرسان الإمارات غداً رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، وتحتضن «مدينة فيتش الإسبانية مونديال الخيول الصغيرة» الذي يقام لمسافة 120 كلم، بمشاركة نحو 54 فارساً وفارسة من 20 دولة من مختلف قارات العالم، ويمثل الإمارات 6 فرسان وهم الشيخ عبدالله القاسمي، سعيد المهيري، سيف المزروعي، منصور الفارسي، راشد ملهوف وبطي النعيمي.

وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياس الأوزان للفرسان، وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وتنظيم الاتحاد الإسباني.

ويحمل فرسان الإمارات شرف الفوز بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في مدينة سردينيا الإيطالية حيث فاز فارس المنصوري باللقب محققاً الميدالية الذهبية والمركز الأول على صهوة «نهار شباب»، ونال زميله خلفان بالجافلة الوصافة على صهوة «كشمير».

ويبرز في قائمة فريق الإمارات سعيد المهيري حامل لقب بطولة العالم للشباب والناشئين في النسخ الثلاث الماضية، إلى جانب نخبة من الفرسان المتمرسين في سباقات القدرة والتحمل، الذين حققوا العديد من الألقاب على الصعيدين المحلي والدولي.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل مختلفة المسافات، ويشهد مشاركة خليجية وعربية من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر إلى جانب دول أخرى، وأقيمت على هامش الحدث قبل يومين، بطولة أوروبا للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم التي فازت بلقبها الإسبانية جوانا نوبو.

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