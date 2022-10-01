صراع مثير على لقب «الآرك الفرنسي» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه الأنظار غداً إلى مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا، الذي سيشهد صراعاً مثيراً بين نخبة الخيول العالمية بهدف الظفر بلقب سباق «الآرك الفرنسي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى».

ويشارك في الشوط 20 خيلاً أبرزها «مستهدف» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «فاديني» لآغا خان بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب جان كلود روجيت، «لوكسمبورغ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

المشاركات الإماراتية

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الأمسية عبر شوط «بري مارسيل بوساك» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 12 مهرة أبرزها «ود» لمحمد سعيد الشحي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب ماوريتسيو غوارنييري، فيما يشهد شوط «بري دي لابي دي لونغشامب» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» مشاركة «كاتورا» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب كليف كوكس.

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