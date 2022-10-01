«الشارقة للفروسية» يرعى «دولية فلسطين»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح كبير بمدينة أريحا في فلسطين، البطولة الدولية الأولى لقفز الحواجز بنجاح باهر، بمشاركة 42 فارساً وفارسة من دولة الإمارات، فرنسا، إسبانيا، الأردن والدولة المضيفة فلسطين، وأقيمت هذه البطولة برعاية من نادي الشارقة للفروسية.

وتأهل من البطولة 12 فارساً وفارسة إلى نهائي المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز والتي ستقام في الشارقة في الأسبوع الثاني من فبراير 2023، وبذلك يكون المنتخب الفلسطيني أول المتأهلين من فئة الفرسان الأشبال (الأطفال)، والفرسان الناشئين، كذلك فئة الفرسان الشباب.

وأشاد مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الفلسطيني بالمتابعة الحثيثة من سلطان محمد خليفة اليحيائي الذي تابع مجريات البطولة منذ أن كانت فكرة إلى أن حالفها النجاح.

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