خيول الإمارات تواجه التحدي في فرنسا وبريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات غمار اليوم الأول من مهرجان «الآرك الفرنسي» الذي سيقام على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا ويستمر حتى يوم غدٍ، إذ سيشهد شوط «بري دولار» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» مشاركة «بوتانك» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، «أنماط» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس ثيو باشلو وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

دانيال ويلدنشتاين

يمثل خيول الإمارات في شوط «بري دانيال ويلدنشتاين» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» كل من «ذا ريفينانت» لاسطبلات «الأصايل» بقيادة الفارس كريستوف باتريس لومير وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد، «تربل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

صن شاريوت

وفي بريطانيا، تشارك «فونتين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان في سباق «صن شاريوت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس الذي سيقام على مضمار «نيوماركت».

كما تشارك خيول الإمارات في سباق «بنغو ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «آسكوت» العريق، يتقدمهم «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إحراز» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «بيرفكت نيوز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب وليام هاجس، «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما يشارك «ثرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في شوط «كمبرلاند لودج ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب روجر فاريان.

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