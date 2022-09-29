"نادي الشارقة للفروسية" يرعى البطولة الدولية الأولى لقفز الحواجز في فلسطين

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح كبير في مدينة أريحا في فلسطين البطولة الدولية الأولى لقفز الحواجز بنجاح باهر، بمشاركة 42 فارسا وفارسة من دولة الإمارات، فرنسا، إسبانيا، الأردن والدولة المضيفة فلسطين، وأقيمت هذه البطولة برعاية من نادي الشارقة للفروسية والسباق وبتوجيهات من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وسلطان محمد خليفة اليحيائي الأمين العام للنادي.

وبذلك يحسب الفروسية الفلسطينية تخطيها الحواجز وتنظم أول بطولتين دوليتين لقفز الحواجز فئة نجمة واحدة.

الإمارات كادت تنتزع الذهب

كادت الإمارات أن تنتزع الذهب لمرتين عبر جولات مثيرة من الفارس والمدرب الإماراتي علي خلفان الجهوري إلا أنها حظيت لمرتين بالمركز الثاني ومرة بالمركز الثالث ونال المركز الأول في (شوط فادي زبيبي شوجمبينج) الفارس الأسباني إيغناسيو فيرنانديز، وكان المركز الأول في شوط (ماجستيك رويال كير) من نصيب الفارس الفلسطيني أحمد البدوي.

فرسان فلسطين إلى الشارقة

تأهل 12 فارسا و فارسة إلى نهائي المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز والتي ستقام في الإمارة الباسمة في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2023 وبذلك يكون المنتخب الفلسطيني أول المتأهلين من فئة الفرسان الأشبال ( الأطفال ) ، والفرسان الناشئين ، كذلك فئة الفرسان الشباب.

دعم ونجاح

هذا وأشاد مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الفلسطيني بالمتابعة الحثيثة من سلطان محمد خليفة اليحيائي الذي تابع مجريات البطولة منذ أن كانت فكرة إلى أن حالفها النجاح وتم تزويد الاتحاد الفلسطيني بطاقم متكامل من الحكام والمفوضين الدوليين على رأسهم السيد خليل إبراهيم، ومصمم المسلك السيد يوسف المحمودي ومراقب الملاعب السيد عبد الرؤوف محمد علي كما أدار زمن المباراة عبر الإنترنت السيد هاني أبوزيد.

شكر واشادة

قدم كبير الحكام خليل إبراهيم شكره للراعي الأول لهذه البطولة "نادي الشارقة للفروسية والسباق" وأشاد بمستوى الأداء في هذه البطولة كونها الأولى من نوعها في فلسطين كما أشاد بمستوى الفروسية الفلسطينية متمنيا أن يرى جميع الفرسان الذين تأهلوا إلى الشارقة في تنافس أخوي مع أشقائهم العرب.

البطولة الأولى والقبلة الأولى

كان للحكام والمشاركين من الفرسان شرف الصلاة في المسجد الأقصى المبارك الذي ترنوا إليه جباه المسلمين حول العالم حامدين الله على هذا الفضل هذا وقد زار الوفد الإماراتي مدن فلسطين التاريخية مثل مدينة الخليل ومدينة بيت لحم وتجولوا في معالمها التاريخية وأثارها المقدسة.

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