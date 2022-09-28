"دبي لسباق الخيل" يعلن بدء بيع تذاكر الموسم الجديد

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن بدء بيع تذاكر الموسم الجديد 2022-2023 لسباقات الخيل الإماراتي في مضمار "ميدان"، والتي تنطلق فعالياتها في 4 نوفمبر المقبل.

ويشهد المضمار 7 أمسيات ضمن فعاليات الموسم الجديد حتى نهاية ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كرنفال كأس دبي العالمي في 6 يناير 2023، والذي يستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من أنحاء العالم، ويستمر حتى 4 مارس 2023 .

ويختتم هذا الكرنفال بأمسية "سوبر ساترداي"، التي تعد الأمسية التجهيزية لكأس دبي العالمي، والمقرر إقامة فعالياته في 25 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: " يظل مضمار ميدان من أكثر الوجهات الرياضية شهرة في العالم، ونتطلع بشغف لاستقبال الجميع مجددا في موسم 2022-2023 لسباقات الخيل بدولة الإمارات .. على مدار الأشهر الـ5 للموسم، هناك الكثير من الفرص أمام الجمهور للاستمتاع بتجربة السباقات وصنع لحظات لا تنسى".

ويستطيع رواد السباق الآن شراء تذاكر الأمسية الافتتاحية للموسم، والتي ترعاها "طيران الإمارات" حيث تتوافر مجموعة متنوعة من الباقات بأسعار تنافسية.

كما يوفر النادي برنامج العضوية المميزة للموسم الجديد، ويتضمن حزمة ماسية تتيح لأصحابها حضور 21 حفلا /باستثناء كأس دبي العالمي/ .

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