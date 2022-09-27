«جارف» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول في هولندا

المصدر: لاهاي - وام

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واصل الجواد «جارف» تألقه في سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الموسم الحالي، ونجح في التتويج بلقب المحطة الهولندية في ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية، ليحصد اللقب الثالث له في المضامير الأوروبية بعد الفوز بمحطتي إيطاليا وبلجيكا والاحتفاظ بلقب هولندا العام الثاني على التوالي.

ونجحت المحطة الهولندية في تحقيق مكتسبات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول العالم، وذلك بعد التميز الجديد الذي سجلته أول من أمس في مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة النسخة التاسعة والعشرين.

وتمكن الجواد جارف المنحدر من نسل (داحس X كيس دي غزال بنت دورمان) والذي يعود للمالك هايف بن محمد القحطاني، من الاحتفاظ بلقب الكأس الغالية وحسم القمة الهولندية التي شهدت مشاركة مجموعة متميزة تمثل نخبة الخيول العربية في أوروبا. وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

شهد السباق وتوج الفائزين جمال جامع المشرخ سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي الشحي من سفارة الدولة في مملكة هولندا، وتسلمت المدربة إليزابيث بيرنارد والفارس وليام مونجيل كأس المحطة الهولندية.

إشادة

وأشاد جمال جامع المشرخ بالنجاحات المهمة التي حققها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هولندا (المحطة الختامية للجولات الأوروبية) والأصداء الكبيرة التي شهدها الحدث بما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها الريادي في مد جسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم في مختلف المبادرات والبرامج والفعاليات التي تسهم في تسليط الضوء على حرص واهتمام القيادة الرشيدة لرفعة الخيل العربي والحفاظ على إرث الإمارات في دول العالم كافة.

وقال: نفخر بالمخرجات المهمة التي شهدها السباق الختامي للكأس الغالية في أوروبا والتنافس الكبير بين نخبة مرابط الخيل المشاركة في الحدث إلى جانب الحضور الجماهيري والأصداء الواسعة ما يدل على مكانة وقيمة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية التي تقام على مدار 29 عاماً، مبيناً أن السباق جسد فرصة مهمة للهولنديين والأوروبيين للاطلاع على ثقافة وتراث الإمارات الأصيل واهتمام قيادتها الرشيدة برفعة الخيل العربية.

دعم كبير

وقال فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: نفخر بالمنجزات الكبيرة التي حققها سباق هولندا في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية، مؤكداً أن نجاحات سباقاتنا العالمية ما هي إلا ثمرة الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسيرة الحدث وريادته في المضامير العالمية.

وأضاف: فخورون بالنجاحات والأصداء الهولندية الواسعة التي حظيت بها المحطة الختامية للجولات الأوروبية، موضحاً أن سلسلة السباقات ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار 29 نسخة تمثل دعماً كبيراً ومهماً للملاك والمربين وتسهم بقوة في الاعتناء بتربية ورعاية الخيل العربي ورفع معدلات الإنتاج، ما يترجم هدفها ورسالتها العالمية». واختتم قائلاً: «شهدنا تنافساً كبيراً ومشاركة متميزة في كل المحطات من مرابط الخيل العربي كافة في القارة الأوروبية ما يؤكد مكانة الحدث وقيمته التاريخية والعالمية في مسيرة سباقات الخيل العربي».

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