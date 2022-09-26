«مربط دبي» يقود الإمارات للتتويج بكأس «كل الأمم»

المصدر: آخن - البيان

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قاد مربط دبي الإمارات للتتويج بكأس كل الأمم، في ختام بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة 2022، أول من أمس، بقاعة ألبرت بمدينة آخن في ألمانيا.

وجاء فوز الإمارات بهذه الجائزة الرفيعة، بعد نجاح خيول الدولة في تحقيق أكبر عدد من المراكز المتقدمة خلال البطولة، التي شهدت منافسات قوية لأفضل المرابط المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي وأوروبا، بأبرز منتجيها ومربيها وملاكها.

وحققت خيول الإمارات 7 ألقاب، جاءت عبر مربط دبي، الذي حصل على 4 ألقاب، عبارة عن ذهبيتين وفضيتين، وحصل مربط عجمان على لقبين، عبارة عن فضية وبرونزية، فيما حصد مربط البداير برونزية، ونال مربط دبي أيضاً، جائزة أفضل مربٍ، وأفضل فحل منتج «دي سراج»، وضمنت هذه الألقاب الصدارة للإمارات.

وأهدى المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعبّر عن بالغ سعادته بما حققه المربط في البطولة العالمية، التي تعتبر إحدى أقوى البطولات العالمية الثلاث مع بطولة منتون الدولية وبطولة العالم. وقال التوحيدي: لقد تحقق ما كنا نصبو إليه من نتائج بين الأمم المشاركة في هذه البطولة، التي كانت قوية إلى أبعد الحدود، كما توقعنا. لدينا إنتاج محلي لا يقبل غير المركز الأول عالمياً. وهذا المجد المتجدد، صناعة تحمل علامة دبي الوطنية التي أبدعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برؤية عميقة، لا تضل طريقها نحو المركز الأول.

بدوره، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن فرحته بالإنجاز القياسي الجديد لخيول المربط، التي تعتبر الأجمل في العالم، وقال المرزوقي: «بطولة قوية جداً، وحضور إنتاجنا المحلي كان أقوى، وشكل سقف العالم في جودة الخيل العربية الأصيلة. لقد كنا سعداء، ونحن نحمل العلم الوطني الذي رفرف عدة مرات بين كل الأمم. كان موسمنا الخارجي، كما المحلي، ناجحاً بامتياز، وأثمرت جهودنا ثمرات ذهبية، تستحقها علامة دبي وعلم الوطن».

من ناحيته، عبّر الدكتور غانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، عن سعادته بالإنجاز الوطني، الذي حققته الإمارات بقيادة مربط دبي، منوهاً بجودة الإنتاج، وقياسية النتائج التي رفعت من مستوى الارتفاع العالمي، لتطور الخيل العربية انطلاقاً من الإمارات. وقال الهاجري: «نحن مربون للخيل العربية منذ سنوات طوال، ونتقاسم مع مرابط الإمارات جهودها ونجاحاتها، ونعلم ما يمثله مربط دبي من خصوصية في تطوير الإنتاج المحلي، وتحقيق مجده عالمياً، لقد عشنا مع مربط دبي مسيرته الحافلة بالأمجاد، ونعيش معه تأكيد قيادته العالمية التي عبّر عنها بوضوح في بطولة كأس كل الأمم».

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