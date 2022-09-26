فلاح بن زايد يعتمد أجندة نشاط نادي غنتوت السنوية

المصدر: وام

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اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أجندة نشاط النادي للموسم الرياضي الجديد 2022–2023، والتي تتضمن العديد من البطولات الرياضية، والمشاركات المجتمعية المحلية بالتنسيق مع النشاط المحلي، حيث يمتد نشاط الموسم الجديد من 5 نوفمبر المقبل وحتى 18 مارس 2023.

وتمنى سموه انطلاقة قوية متميزة مواصلة لمسيرة النادي الناجحة، موجها الشكر لكل من ساهم ويساهم في تطوير رياضة البولو بشكل عام، مؤكدا سموه أن الموسم الجديد سيكون حافلا بالنشاط، وفقا للجدول الزمني المقترح للمنافسات الرياضية، التي تشهد مشاركة كوكبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين المقيمين في مختلف بطولات النادي، والتي من شأنها المساهمة في رفع مستوى اللعبة على مستوى الدولة.

وشدد سموه على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن الموسم الجديد سيبدأ بإقامة مهرجان يوم البولو الوردي الخيري "بينك بولو"، وهي المبادرة المجتمعية السنوية التي يحرص النادي على تنظيمها بهدف نشر التوعية بسرطان الثدي في الدولة بشهر أكتوبر واليوم الختامي بالنادي في أول أسبوع من نوفمبر 2022.

ودأب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على تنظيم هذه الفعالية سنويا، والتي تهدف لتثقيف أفراد العائلة والمجتمع بهذا المرض، مع العمل على نشر رسالة صحية بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى؛ حيث يتضمن البرنامج مختلف النشاطات العائلية الترفيهية المصاحبة، بجانب حملات التوعية الصحية التثقيفية والعلاجية.

ويتواصل برنامج النادي السنوي بإقامة المهرجان الرياضي السنوي في 26 نوفمبر المقبل احتفالا باليوم الوطني لدولة الامارات، والذي تتجدد إقامته ضمن احتفالات القطاع الرياضي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني.

وتشهد ملاعب نادي غنتوت من 7 إلى 17 ديسمبر المقبل إقامة النسخة 22 من بطولة الإمارات الدولية للبولو. كما يتضمن برنامج النادي إقامة الفعالية الخيرية الرياضية المجتمعية الثالثة بإقامة النسخة الـ6 من المباراة الخيرية لدعم "فئة الأيتام" في 7 يناير 2023.

ويشهد يوم 23 من الشهر نفسه انطلاقة النسخة الثالثة من بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي تستمر حتى 4 فبراير 2023 بملعب سلطان بن زايد، وتعقبها المباراة الخيرية الثالثة ضمن مهرجان "يوم الأمل للبولو لأصحاب الهمم" في 18 فبراير.

ويختتم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو موسمه الجديد بإقامة بطولة النادي الأغلى والأبرز وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ23، من 6 إلى 18 مارس 2023 ، وهي إحدى وأهم وأقوى بطولات البولو على مستوى الدولة والمنطقة.

وثمن خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي الدعم والمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ما ساهم في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية والمجتمعية منذ تأسيس النادي.

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