المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن المالك بيورن نيلسن عن اعتزال النجم الأسطوري «سترادي فيرياس» بعد مسيرة طويلة مليئة بعدد كبير من الإنجازات التي لا تنسى.

وقال نيلسن: (لقد توقفت الموسيقى لـ «سترادي فيرياس») في إشارة لنهاية مسيرة البطل البالغ من العمر 8 سنوات على المضامير خاصة عقب تعرضه الشهر الماضي لإصابة في قدمه مما دفع إلى الإعلان عن اعتزال النجم، وتحويله إلى مجال الإنتاج.

وأضاف نيلسن: (على الرغم من أن البطل عاد إلى مستواه في الإسطبل، إلا أن الأمر استغرق وقتًا أطول للتغلب على الإصابة، لذا شعرنا أنه سيكون من غير العدل أن نطلب منه العودة مرة أخرى للسباقات الموسم المقبل و هو في سن التاسعة).

مسيرة قوية

وكانت مسيرة البطل المعتزل قد بدأت في العام 2016، حقق خلالها عدد كبير من الانتصارات والأرقام القياسية، أبرزها الفوز بلقب «جودوود كب» 4 مرات على التوالي في الأعوام ( 2017 - 2018 - 2019 - 2020 )، ولقب «آسكوت جولد كب» في الأعوام (2018 - 2019 - 2020)، بالإضافة إلى حصوله 3 مرات على جائزة أفضل حصان في فئة سباقات التحمل و المسافات الطويلة ضمن جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات في الأعوام (2018 - 2019 - 2020)

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