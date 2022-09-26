«أوزريس» و«مهاتما» بطلا الوثبة في البرازيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج المهر «مهاتما راش»، والمهرة «أوزريس راش» لباولو جميل صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أمس، بمضمار سيداد جارديم، في ولاية ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والترويج لتراث الإمارات.

وللعام الثاني على التوالي نال المهر «مهاتما راش» بقيادة فرناندو لاروج، كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، متفوقاً على «جونتور راش» بقيادة رودنيك فيانا، فيما جاء ثالثاً «آر جي الباك» بقيادة روبرلي فيانا.

نجاح

واجتمع للسباق الثاني لمسافة 1300 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى على المضمار العشبي، 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتمكنت المهرة «أوزريس راش» بقيادة اديفالدو سيلفا، من الدفاع عن لقبها بنجاح، للعام الثالث على التوالي بعد صراع مثير انتهى بتقدمها بفارق أنف في المراحل النهائية، وجاءت في المركز الثاني «نيزا راش» بقيادة رودنيك فيانا، فيما جاءت ثالثة «آر جي كاليفا»، بقيادة روبرلي فيانا.

يذكر أن سباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات والأمهار، شارك بهما الفارس البرازيلي الشهير خورخي ريكاردو، وجين الفيس أول امرأة تفوز ببطولة الفرسان مرتين. ومنذ 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين (IFAHR) في أمريكا الجنوبية.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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