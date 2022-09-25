جمعية الإمارات للخيول العربية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

المصدر: وام

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تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية عددا من الفعاليات خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي ينطلق غدا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتشمل الفعاليات محاضرات تثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالخيول العربية الأصيلة، بالإضافة الى عروض للطلق الحر مع عارضين بالزي الوطني الإماراتي، ومزاد للخيل العربية فئة سباقات السرعة، وغيرها من الفعاليات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لترقية وتطوير الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالخيل العربية، واتاحة الفرصة للملاك والمربين لمواكبة المعايير الدولية وزيادة معرفتهم وإلمامهم بهذا النشاط.

وبجانب المحاضرات والعروض يحتوي جناح الجمعية الذي يحمل الرقم /E10/، ويقع في الصالة رقم /9/ على العديد من المواد التعريفية بالخيول العربية، والخدمات التي تقدمها الجمعية لملاك ومربي الخيل العربية في دولة الإمارات وخارجها، وسيتم تخصيص ركن للملاك المواطنين لعرض الجوائز والدروع التي فازوا بها خلال بطولات جمال الخيل العربية، بالإضافة إلى "ركن السروج" حيث يعرض عدد من المشاركين من الإمارات،والمملكة المغربية، وسوريا، وسلطنة عمان، أعمالهم.

وتبدأ فعاليات يوم الاثنين الساعة 1:00 ظهراً بمحاضرة تثقيفية حول معايير وقواعد تسجيل الخيول العربية، يقدمها الدكتور هيثم بابكر، تعقبها في تمام الساعة 1:45 ظهراً محاضرة عن آلية خدمات التسجيل في جمعية الإمارات للخيول العربية وتقدمها لولوة المنصوري، ويقام في الساعة 3:30 مساء عرض الطلق الحر لعرض جَمال الخيل العربية بالزي الوطني مع العارض الإماراتي حامد الحارثي ..كما ستنظم محاضرة عن الخيل العربية الصحراوية، يقدمها محمد المطروشي في الساعة 5:00 مساءً.

ويشهد اليوم الثالث في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر عرض للطلق الحر للخيل العربية بالزي الوطني مع العارض الإماراتي محمد عبد الجبار آل علي.

أما صباح الجمعة رابع أيام المعرض فيشهد إجراءات معاينة خيول المزاد الذي يقام في تمام الثالثة بعد الظهر وهو مخصص لخيول سباقات السرعة، وتسبقه في تمام الساعة 2:30 محاضرة تثقيفية بعنوان النظام الغذائي للخيول خلال فترة الحمل تقدمها الدكتورة تارشا آن والش.

وتختتم فعاليات الجمعية بعرض ثالث للطلق الحر للخيول العربية الأصيلة بالزي الوطني مع العارض الإماراتي أحمد اليماحي، في تمام الساعة 4:30 مساء يوم الأحد الثاني من أكتوبر المقبل.

من جانبه أكد محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية أن مشاركة الجمعية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وتهدف لرفع قدرات وتثقيف الملاك والمربين.

أشار إلى أن علاقة الجمعية بالمعرض قديمة، حيث تحرص دائما على التواجد فيه منذ انطلاقته، وأن المشاركة في هذه النسخة تشتمل على العديد من المحاضرات التثقيفية بهدف تأهيل ورفع قدرات الملاك والمربين وتثقيفهم في مجال الخيل العربية.

وأوضح أن الجمعية تحرص على توفير كل ما من شأنه المساهمة في تطوير وترقية بطولات جمال الخيل العربية من جميع النواحي الفنية، المتعلقة بكافة اجراءات المشاركة والتسجيل، بالإضافة الى صحة ورفاهية الخيل.

وأضاف أن هذه النسخة شهدت إضافة فقرات جديدة وهي عروض الخيل بواسطة العارضين المواطنين بالزي الإماراتي، وكذلك تخصيص مساحة للملاك لعرض إنجازاتهم.

واختتم الحربي حديثه بان الجمعية تهدف من خلال المعرض ترجمة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة الخيل العربية الأصيلة واهتمامها بحفظ هذا التراث العربي الأصيل، وتعريف العالم بقيمة وأهمية الخيل العربية.

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