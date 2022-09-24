«هوني بروف» بطل كأس الوثبة ستاليونز في أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج الجواد «هوني بروف» لتيري تولي، بقيادة دانيال بينافيدس، وإشراف روهندا تولي، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز مسجلاً 1:24:02 دقيقة، متفوقاً بفارق 2.75 طول عن «ار بي بيليونس»، لمزرعة روز بروك، بقيادة فرانسسكو جيليس وإشراف جيرنستو توري.

فيما جاء في المركز الثالث «ار بي رامبيج» لريتا ديلون بقيادة في اوريتا جي ار، شارك في السباق 8 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، وأقيم تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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