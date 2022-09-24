هولندا تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يحتضن مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا غداً الأحد، المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في ختام الجولات الأوروبية، ضمن أجندة النسخة 29، ويحظى الحدث باهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لخطط رفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكل دول العالم وتشجيع الملاك والمربين نحو رعاية وزيادة إنتاج الخيل ورفع مستوى التنافس في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء وترسيخ مكانة الخيل العربي العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية.

ويتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا، مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في القارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

«ميسي»

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة كل من الجواد «ميسي» بطل سباق الكأس الغالية في بلجيكا عام 2020 وبطل جوهرة تاج الشيخ زايد في أبوظبي 2020، للمالك كير سميكرز تيمو وبإشراف فيدو كيرسما وتحت قيادة جي ماريان، والجواد «جارف» نجم مسيرة سباقات الكأس الغالية للموسم الحالي بعد فوزه بلقبي سباقات إيطاليا وبلجيكا 2022 إلى جانب محطة هولندا 2021، ويعود للمالك هايف بن محمد القحطاني بإشراف المدربة برنارد جان فرانسوا وقيادة ويليام مونجل، و«آريون» (بطل محطة بلجيكا 2021)، للمالك هايف بن محمد القحطاني وإشراف المدربة برنارد جان فرانسوا وقيادة فريدريك سانشيز، و«أيمن» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وإشراف المدربة ماريا هاجمان إريكسون وقيادة سارة فيرميرش، و«الزرقاء» للمالك والمدرب يوهان فيرستريين وقيادة كوين كليجمانز، و«فريدي باي» بطل محطة ألمانيا 2020 للمالك والمدرب جيرارد تي زوتيليف وقيادة كوبي فاندربيكي، و«لايتننج سبيد» للمالك لاند جود ووتر لاند وإشراف المدربة فان دين بوس كارين، وقيادة لو ديترين.

دعم

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة إن الدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي، مشيداً بالأصداء المميزة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية وتمثل مكسباً مهماً لمسيرة الحدث.

وأشار إلى أهمية ومكانة سباق المحطة الهولندية في أجندة سباقات الكأس الغالية التي نجحت في تحقيق منجزات مهمة على مستوى تشجيع الملاك والمربين بالاهتمام بالخيل العربي وتوفير كل المقومات لمسيرة نجاحاته، مبيناً أن المشاركة القوية من جانب نخبة الخيول العربية الأوروبية والهولندية التي يشهدها السباق تترجم مساعي وأهداف رسالة سلسلة سباقاتنا المتواصلة ضمن أجندة النسخة التاسعة والعشرين».

مكاسب

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: « إن الوصول لمحطة هولندا الختامية للجولات الأوروبية بعد المحطات الناجحة، يترجم المسار المتصاعد لسلسلة المكاسب الكبيرة من كل محطة، بما يعكس سلامة التخطيط الاستراتيجي بخصوص اعتماد أجندة السباقات والدول المعنية للوصول لها لدعم خطط الارتقاء بالخيل العربي وتشجيعهم على رعايته عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة لتجسيد التفاعل والتطور بسباقات الخيول العربي».

وأضاف: دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لمسيرة الخيل العربي الأصيل عالمياً، ساهم وبشكل كبير في ترجمة منجزات كبيرة وإحداث نقلة نوعية لسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير الأوروبية.

وأعرب الرحماني عن فخره واعتزازه الكبيرين بالمنجزات الكبيرة التي تحصدها الكأس الغالية على كل المستويات التنظيمية ونوعية الخيول القوية وأفضل المرابط المشاركة في الحدث بجانب النواحي التسويقية والإعلامية والترويجية لرسالة الإمارات ودورها الريادي، حتى غدت دولتنا وجهة مهمة لصناعة سباقات الخيل العالمية وفي مقدمة الوجهات للخيل العربي.

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