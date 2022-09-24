«ريبلز رومانس» لجودلفين يخوض تحدي «برايس فون أوروبا» بألمانيا غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يطمح «ريبلز رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي إلى التألق في سباق «برايس فون أوروبا» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «كولونيا» بألمانيا غداً.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (عاد «ريبلز رومانس» من سباق «غروسر برايس فون برلين» في حالة طيبة، ووجب عليه حمل وزن أعلى من بعض خيول الثلاث سنوات، بما في ذلك بطل «الديربي الألماني»، ولا نعتقد أنه بلغ قمة الجهوزية حتى الآن، ومستواه أخذ في التحسن مع كل مشاركة وفاز على هذا المستوى من قبل، ولذلك نحن متفائلون بأن يقدم أداءً جيداً آخر).

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