رباعية لخيول الإمارات في «نيوماركت» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات رباعية مثيرة يوم أمس على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، إذ ظفرت «زنبق» لـ«شادويل» بلقب «روزميري ستيكس»، لمسافة 1600 متر «قوائم»، المخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما اقتنصت «اتيرنال بيرل» لجودلفين بلقب «برنسيس رويال ستيكس - دبي ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما حقق «متسابق» لـ«شادويل» لقب «دبي جويل ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، فيما ظفر «سسكاني» لجودلفين بلقب «دبي جودلفين ستيكس»، لمسافة 2400 متر «قوائم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

سباقات اليوم

وتتواصل السباقات اليوم على مضمار «نيوماركت»، إذ يشارك كل من «فلاينغ اونرز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«دبي مايل» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس دانيال مسكوت وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون في شوط «رويال لودج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، وسيشهد شوط «شيفلي بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات مشاركة «موج» لجودلفين بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«سوينغ ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

كما يشارك في شوط «ميدل بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» كل من «مسشيف ماجيك» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ونس مور فور لاك» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدرب إسماعيل محمد، و«نيفر جست أدريم» لسعيد الطاير بقيادة الفارس كاميرون نوبل وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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