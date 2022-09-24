ريكاردو وجين الأبرز في «كأس الوثبة» بالبرازيل

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتقام السباقات بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ويشارك في السباق اثنان من أصحاب الرقم القياسي العالمي في السباقين، هما خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي العالمي في الانتصارات، وسيقود المهرة «بيتروسكا راش» في سباق المهرات، وجين ألفيس، المرأة الوحيدة في العالم التي فازت ببطولة الفرسان في البرازيل مرتين، وستقود المهر «جي راج المارد» في سباق الأمهار،ويقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1200 متر على العشب بمشاركة 7 أمهار في سن ثلا3 ث سنوات،فيما يقام الثاني لمسافة 1300 متر على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى ويستقطب 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق.

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