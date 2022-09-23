خيول الإمارات في تحدي «نيوماركت» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تشارك خيول الإمارات اليوم في التحدي على مضمار «نيوماركت» بإنجلترا، في عدد من الأشواط المثيرة، إذ تسعى «اتيرنال بيرل» لجودلفين، للتألق في سباق «برنسيس رويال ستيكس - دبي ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتشارك في شوط «دبي روكفيل ستيكس»، لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، المخصص للمهرات، كل من «سيل سا بيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «دانس إن ذا جراس» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، و«دبي جميلة» ذات المالك، بقيادة ريان مور وإشراف المدرب كيفين ريان.

ويشهد شوط «دبي جويل ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، مشاركة «متسابق» لـ «شادويل»، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وتشارك «ثندرشاور» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب جون وثادي جوسدن، و«زنبق» لـ «شادويل»، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، في شوط «روزميري ستيكس»، لمسافة 1600 متر «قوائم»، المخصص للمهرات والأفراس، فيما سيشهد شوط «دبي جودلفين ستيكس»، لمسافة 2400 متر «قوائم»، مشاركة ثلاثي جودلفين «باشن آند جلوري»، بقيادة هولي دويل وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «جلوبال ستورم»، بقيادة ريان مور وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«سسكاني» بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. كما يشهد الشوط مشاركة «وذ آوت أفايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة أندريا اتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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