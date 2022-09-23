كأس الوثبة في مضمار لون ستار الأمريكي اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يستضيف مضمار لون ستار بارك الأمريكي اليوم فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، بجوائز 8400 دولار.

ويقام تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات. يشارك في السباق 8 خيول، أبرزها المرشح الأول «آر بي غراند سلام» بقيادة خيمنيز فالديز الفائز مرة من مشاركتين، و«آر بي بيليونس»، وقيادة فرانسسكو جيليس، وكلاهما لمزرعة روز بروك، بإشراف جيرنستو توريز.

وينافس على اللقب «تكساس ستورم» لإيريك وراندي موريو، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة ألفارو غارسيا، و«فازس جونا بيرن» لسام فاسكويز، بإشراف إم كاستيلو، وقيادة أي ريفيرا، و«آر بي رامبيج» لريتا ديلون بإشراف نفس المالكة، وقيادة في أوريتا جي آر، و«هوني بروف» بقيادة بينا فيدس، الذي حل في المركز الثاني مرتين.

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