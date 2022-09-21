«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» جاهز للانطلاقة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات تنطلق الاثنين المقبل، فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022» بمشاركة ما يزيد على 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر.

وتوجّه ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمه اللامحدود للمعرض وجهود صون التراث ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات راعي الحدث للمُتابعة الدائمة لجهود تطوير دور المعرض في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز دوره في صون البيئة والصيد المُستدام وتقديم التراث.

وقال في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس بأبوظبي للإعلان عن فعاليات الحدث: «مرّت عشرون عاماً.. وتحديداً في سبتمبر 2003 حينما انطلقت الدورة الأولى من المعرض والتي تُوّج نجاحها بزيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مُشكّلة مُنطلقاً على مدى عقدين لمسيرة صون التراث وترسيخ مفاهيم الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية».

شارك في المؤتمر الصحافي كل من عمر فؤاد أحمد عضو اللجنة العليا المُنظمة مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومدير المشاريع في نادي صقاري الإمارات، والعميد الدكتور حميد محمد المهيري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية عضو اللجنة العليا المُنظّمة، والعميد سالم حمود البلوشي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عضو اللجنة العليا المنظمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز