خيول جودلفين تخطف الأضواء في نيوبري

المصدر: دبي - البيان

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تألقت خيول جودلفين في سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية «جروب 2»، على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، وخطفت الأضواء، بتحقيقها المراكز الثلاثة الأولى في شوط «سوق دبي الحرة هانديكاب» لمسافة 2,000 م، والذي شارك فيه 13 خيلاً، وتمكّن «مارشينغ آرمي»، بقيادة لويس ستيوارت وإشراف المدرب سعيد بن سرور، من الفوز بالمركز الأول، في زمن قدره 2:05.54 دقيقة. بينما حل «أوتومان فليت» ثانياً بفارق رقبة، بقيادة بات دوبس وإشراف شارلي آبلبي، تلاه في المركز الثالث «وارن بوينت»، بقيادة آدم كيربي، وإشراف شارلي آبلبي.

وشهد الشوط الرئيس «ميل ريف ستيكس»، جروب 2، (الفئة الأولى) لمسافة 1,200 متر، منافسة قوية بين 7 خيول بعمر العامين، وكان الحسم من نصيب «صخير»، بقيادة الفارس ديفيد إيغان (الذي فاز بالأشواط الثلاث الأولى)، وإشراف المدرب روجر فاريان، وبزمن قدره دقيقة و13.53 ثانية. وقال فاريان: أنا فخور بهذا الإنجاز، قدم «صخير» عرضاً رائعاً، وأذهلني أداؤه.

وجاء هذا الإنجاز للمدرب فاريان، عقب فوزه بشوط «مطار دبي الدولي تروفي ستيكس» لمسافة 1,000 م، قاد ديفيد إيغان المهر «متباهي» إلى خط النهاية أولاً، بزمن قدره 1:0:45 دقيقة، كما نجح إيغان في إهداء المدرب هوفي موريسون، الفوز في شوط «سوق دبي الحرة ليجاسي كوب ستيكس»، جروب 3، لمسافة 2,200 م، على صهوة المهر«ستاي ألرت».

وكان روجر فاريان فاز بشوط «ريسينغ تي في نوفيس ستيكس» الافتتاحي، لمسافة 1,400 م، قطع إيغان على ظهر «إكسوبلانيت» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، مسافة الشوط أولاً، بزمن قدره 1:26.14 دقيقة. وشهد شوط «سوق دبي الحرة كوب ستيكس- ليستد» لمسافة 1,400 م، فوز المهر«سيكرد» لإسطبلات «شيفلي بارك»، بقيادة توم ماركواند وإشراف ويليام هاغاس.

حضر الحدث عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة، في مقدمهم صلاح تهلك رئيس العمليات المشتركة، وشينيد السباعي نائب أول الرئيس، التسويق، وآنا خان مشرفة التسويق والفعاليات.

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