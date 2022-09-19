«أيمن» يحلّق بكأس زايد للخيول العربية في سردينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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حلّق الجواد «أيمن» لماريا هاجمان اريكسون، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما حصد «ديليريو» لـ «ال جوداني» كأس الوثبة ستاليونز، واللذين أقيما أول من أمس، بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن فعاليات النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يهتم بالتراث، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق محلياً وعالمياً بهدف عودة البريق للخيل العربي في العالم.

نجومية

واثبت «أيمن» لماريا هاجمان اريكسون، بإشراف المالكة نفسها، وقيادة أي فودا، نجوميته في كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو.

وتمكن «أيمن» المنحدر من نسل «جنرال»، والذي كان يمثل خيول السويد، من حرمان حامل اللقب في العام الماضي، ووصيفه «امور» بقيادة ام مونتريسو، بعد صراع مثير حتى المراحل النهائية، ليتفوق عليه بفارق نصف طول، فيما جاء في المركز الثالث «بلاجويا» بقيادة الفارس ام اراس.

وحصد «ديليريو»، بإشراف سيني كارلا، وقيادة جي ارينا، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، بمشاركة «17»، خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط. وأكد البطل المنحدر من نسل «ديفامر» حسن ترشيحه بعد أن قدم عرضاً رائعاً، ليتفوق على وصيفه «ديفينو» بقيادة ام مونكا، فيما جاء في المركز الثالث «داني» بقيادة ان مورو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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