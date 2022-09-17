سالم السويدي يتصدر «صيفية قفز الحواجز»

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

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تصدر الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على صهوة جواده «بي بي أم تشابيتا» وبزمن وقدره «58.69» الشوط السادس الرئيسي في منافسات البطولة الصيفية التدريبية الصيفية التاسعة لقفز الحواجز التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق في الصالة المغطاة بالنادي، وشهدت المشاركة الأكبر حيث بلغ عدد المشاركين من الفرسان والفارسات 390 من مختلف أندية وإسطبلات الدولة.

شهد منافسات البطولة سامي الدهامي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة وسلطان محمد خليفة اليحيائي نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير نادي الشارقة وشتيفين آلن بروخ رئيس قسم قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية وماركو فوستو مدير قسم قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاء تصدر الفارس سالم أحمد السويدي للشوط السادس شوط الفئة الكبرى الشوط الرئيسي في المنافسات عن جدارة واستحقاق للشوط المخصص لفرسان الفئة الكبرى ضد الزمن وعلى حواجز 130 سم.

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