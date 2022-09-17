كأس زايد للخيول في ضيافة سردينيا

المصدر: سردينيا - البيان

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يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة، التي تعد امتداداً للحضارة العربية.

ومن أبرز المرشحين للقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو، الجواد «أبو دي جاكورا» و«أيمن» ممثل السويد، وينافسها على اللقب «امبرس» و«امور» حامل اللقب في العام الماضي، و«بيلا جويا»، و«كالا دي جالورا».

تنافس

ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، لدعم صغار المربين والملاك 17، خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.

وأبرز المتنافسين «دانتديد سالوت»، و«دافين روسبينا»، و«دانتس»، و«داني»، و«دي دي جالورا»، و«ديليريو»، و«ديمينيو»، و«دريال».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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