سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول تنطلق الجمعة على مضمار نيوبري

المصدر: متابعة - البيان

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تنطلق يوم الجمعة على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول (جروب 2)، التي تسدل الستار على موسم رعاية سوق دبي الحرة لسباقات الخيل الأوروبية، وذلك بمشاركة مجموعة من أفضل الخيول في العالم.

وترعى سوق دبي الحرة، الراعي الرئيس للحدث، تسعة من أشواط الحدث الـ 14، بما في ذلك أشواط «كأس سوق دبي الحرة» و«كأس مطار دبي الدولي» و«كأس سوق دبي الحرة ليجاسي» (جروب 3)، وشوط الحدث الرئيس «ميل ريف ستيكس» الذي يحتفي السبت المقبل بالذكرى الخمسين لانطلاقته الأولى.

ومن المتوقع أن يشرك المدرب البريطاني ريتشارد هانون المهر «شولدفبينارينغ»، الفائز في فئة «ليستد»، في شوط ميل ريف ستيكس، في محاولة منه لتكرار الإنجاز الذي حققه والده ريتشارد هانون الأب على ظهر «مون فيل» في النسخة الافتتاحية من الشوط في عام 1972.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تعود علاقتنا بسباقات الخيل على مضمار نيوبري إلى أكثر من 27 عاماً، ويسعدنا دوماً أن نكون جزءاً من هذا السباق العريق، وأن نكون قادرين على تقديم أقوى سباقات الخيل، وكذلك أرقى مستويات الضيافة لضيوفنا في حدث سيقام هذا العام مشوباً بالحزن بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية أخيراً.

وقد تشرفت أنا وزوجتي بريدا بلقاء الملكة الراحلة في عدد من المناسبات، بما فيها سباقات الربيع للخيول، كما أتيحت لي الفرصة في العام التالي بصحبة زملائي صلاح تهلك وشينيد السباعي، لتقديم تمثال برونزي للحصان «دارلي أرابيان» للملكة الراحلة بمناسبة اليوبيل الماسي لها».

وكانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تحرص على حضور سباقات «سبرينغ ترايلز للخيول» التي ترعاها سوق دبي الحرة سنوياً على مضمار نيوبري، وتُوجت 75 من خيولها الملكية في سباقات الأرض المنبسطة، بما في ذلك فوز «دوتيلا» بسباق جون بورتر ستيكس في عام 1958، وفوز «بول مول» في سباق لوكينغ ستيكس في عام 1958، وفي الآونة الأخيرة فوز «كول أوف مايند» بشوط «بطولة سوق دبي ميدن ستيكس» في 22 أبريل 2017.

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