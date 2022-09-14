«فالنتينو» بطل «كأس الوثبة» في وولفر هامبتون

المصدر: وولفر هامبتون - البيان

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توج «هيرتيج فالنتينو» لـ ا ر بي سكيبر وابنتها جين ميرسون، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ طوله 2300 متر، والذي جرى أول من أمس بمضمار وولفر هامبتون الإنجليزي، وجائزته (4000) جنيه استرليني، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وجاء فوز «هيرتيج فالنتينو» بإشراف جيمس اوين، وبقيادة الفارس كيرين اونيل، بطلاً للسباق بعد فاصل من الإثارة والتشويق، ليتفوق بفارق 2.5 طول عن «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وقيادة لويس ساندرس.

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واجتذب السباق الذي أقيم على المضمار الرملي (10) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق قوياً، خصوصاً في عمق المستقيم، بعد مطاردة مثيرة، وسجل البطل زمناً وقدره 2:16:29 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كاياك» لايفر مور ريسنج، بإشراف جين هاريس، وقيادة سيرينا بروذرتون.

وعلقت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة السباقات العربية قائلة: جميع السباقات نجحت بشكل كبير، ونشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعايتهم هذا الموسم، خصوصاً بالنسبة للسباقات على هذا المستوى، والتي تعد شريان الحياة لرياضتنا الشعبية.

كما نشكر مضمار وولفر هامبتون لسباق الخيل، وهيئة سباق الخيل البريطانية على دعمهم لسباقاتنا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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